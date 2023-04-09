Рамос близок к уходу из «ПСЖ»

Опытный защитник Серхио Рамос может покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Срок действующего контракта между испанским футболистом и парижским грандом истекает летом текущего года. Руководство клуба до сих пор не сделало конкретного предложения Серхио относительно пролонгации сотрудничества.

У Рамоса есть заманчивый вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии. «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, готов предложить контракт защитнику с окладом 30 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Лиги 1 испанец провел 25 матчей, забил гол и сделал результативный пас.