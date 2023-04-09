Месси забил юбилейный гол за «ПСЖ»

Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял участие в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». 35-летний аргентинец отметился голом в середине первого тайма.

Примечательно, что этот мяч стал для форварда юбилейным за парижскую команду. На счету Месси 30 забитых мячей в 68 матчах. Кроме того, нападающий сделал 32 голевые передачи.

Срок действующего трудового соглашения Месси с парижанами рассчитан до завершения нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, но пока не могут договориться. Не исключено, что после завершения сезона Лионель покинет «ПСЖ» и на правах свободного агента вернется в каталонскую «Барселону».