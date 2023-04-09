Судьба Галтье в «ПСЖ» может решиться в следующем матче

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье по-прежнему находится под давлением.

Парижане обыграли «Ниццу» (2:0) и сохранили шестиочковый задел над «Лансом» перед очной встречей, которая состоится 15 апреля. Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на RMC Sport, именно предстоящий матч может стать решающим для тренера «ПСЖ» – в случае осечки скорый уход Галтье будет практически предрешён.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая «Ланс» на шесть очков после 30 туров.

В матче первого круга, который состоялся в начале января, «Ланс» взял верх над парижским грандом со счётом 3:1.