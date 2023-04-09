Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Судьба Галтье в «ПСЖ» может решиться в следующем матче

09 Апреля 2023 • 02:21 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье по-прежнему находится под давлением.

Парижане обыграли «Ниццу» (2:0) и сохранили шестиочковый задел над «Лансом» перед очной встречей, которая состоится 15 апреля. Как сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на RMC Sport, именно предстоящий матч может стать решающим для тренера «ПСЖ» – в случае осечки скорый уход Галтье будет практически предрешён.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая «Ланс» на шесть очков после 30 туров.

В матче первого круга, который состоялся в начале января, «Ланс» взял верх над парижским грандом со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
ПСЖ ПСЖ
0
2
100.00 20.00 1.02
Видео
09.04.23 в 14:00
Лион Лион
Ренн Ренн
2.27 3.55 3.15
Видео
09.04.23 в 16:00
Аяччо Аяччо
Осер Осер
2.55 3.10 3.10
Видео
09.04.23 в 16:00
Труа Труа
Клермон Клермон
2.90 3.30 2.55
Видео
09.04.23 в 16:00
Реймс Реймс
Брест Брест
1.81 3.80 4.50
Видео
09.04.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
2.70 3.40 2.70
Видео
09.04.23 в 18:05
Нант Нант
Монако Монако
3.80 3.70 1.98
Видео
09.04.23 в 21:45
Лорьян Лорьян
Марсель Марсель
4.30 3.75 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
02:21 · Франция. Лига 1
Судьба Галтье в «ПСЖ» может решиться в следующем матче
01:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос – о 400-м матче за «ПСЖ»: «Были хорошие и плохие времена, но я здесь счастлив»
01:34 · Франция. Лига 1
Галтье – о победе «ПСЖ»: «Важнейшие три очка в сложный для нас период»
08 Апреля
23:54 · Франция. Лига 1
Гол и пас Месси помогли «ПСЖ» победить в Ницце 2
23:46 · Англия. Премьер-лига
Месси и де Брёйне делят звание лучшего ассистента Европы в текущем сезоне 1
23:07 · Франция. Лига 1
«Нант» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 9 апреля 2023
21:36 · Франция. Лига 1
Головин – в заявке «Монако» на игру против «Нанта»
21:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:52 · Франция. Лига 1
«Анже» прервал семимесячную серию без побед
14:49 · Испания. Ла Лига
Жуниньо хочет, чтобы Месси вернулся в «Барселону» 1
13:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает между Месси и тремя нападающими
13:23 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» работает над трансфером Рамоса
12:22 · Испания. Ла Лига
Мбаппе проинформировал своё окружение о том, что хочет играть за «Реал»
11:19 · Франция. Лига 1
Кампуш не планирует покидать «ПСЖ»
10:02 · Франция. Лига 1
Фабрегас рассказал, за что уважает Месси
Все новости
Рекомендуем