Головин – в заявке «Монако» на игру против «Нанта»

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на игру Лиги 1 против «Нанта». Список из 22 игроков опубликовала пресс-служба монегасков.

Игра «Монако» и «Нанта» состоится завтра, 9 апреля в городе Нант, что на западе Франции. Соперники занимают противоположные позиции в турнирной таблице Лиги 1: если монегаски идут в группе лидеров на четвёртом месте с 57 очками, то «Нант» плетётся ближе к концу – на 14-м месте. У «канареек» 30 набранных очков.

В прошлом матче «Монако» Головин, напомним, отличился ассистом. Это случилось в насыщенной голами и моментами игре против «Страсбурга» (4:3). Всего у россиянина в активе в этом сезоне шесть голов и семь голевых передач в рамках чемпионата Франции.