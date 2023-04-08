«Анже» прервал семимесячную серию без побед

В 30-м туре Лиги 1 главный аутсайдер соревнований, «Анже», принимал одного из лидеров, «Лилль». У гостей был перевес по всем главным показателям, кроме результативных ударов. «Доги» сегодня так и не смогли вскрыть оборону противника, хотя нанесли дюжину попыток. На 84-й минуте Халид Шабанович открыл счет и принес «Анже» первую с середины сентября победу. Его команда все равно остается на самом дне, противник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Шабанович Халид84'
Бернардони Поль•Валери Ян•Унтонджи Седрик• 30'Гулам Фаузи76' (Бамба Абдулайе (76') •Эль-Мелали Фарид71' (Шабанович Халид (71') •Капель Пьеррик54' (Эну Адриен (54') •Менди Батиста•Бенталеб Набиль• 43'Абделли Химад76' (Бахойа Жан Маттео (76') •Ньяне Ибраима72' (Сима Абдалла (72') •Четти Ильес
Запасные: Фофана Яхья•Камара Усман•Тиуб Сада•Таиби Ванисс
Шевалье Люка•Веа Тимоти•Фонте Жозе•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль• 90'Андре Бенжамин 22'69' (Байо Мохамед (69') •Гомеш Андре• 88'Бамба Джонатан69' (Виржинюс Алан (69') •Гомес Анхель•Кабелла Реми•Дэвид Джонатан
08 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
Бан пользователя