«Анже» прервал семимесячную серию без побед

В 30-м туре Лиги 1 главный аутсайдер соревнований, «Анже», принимал одного из лидеров, «Лилль». У гостей был перевес по всем главным показателям, кроме результативных ударов. «Доги» сегодня так и не смогли вскрыть оборону противника, хотя нанесли дюжину попыток. На 84-й минуте Халид Шабанович открыл счет и принес «Анже» первую с середины сентября победу. Его команда все равно остается на самом дне, противник - пятый.