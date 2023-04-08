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Чемпионат Франции. Лига 1

«Анже» прервал семимесячную серию без побед

08 Апреля 2023 • 19:52 Комментировать
Анже
1:0
Лилль
окончен

В 30-м туре Лиги 1 главный аутсайдер соревнований, «Анже», принимал одного из лидеров, «Лилль». У гостей был перевес по всем главным показателям, кроме результативных ударов. «Доги» сегодня так и не смогли вскрыть оборону противника, хотя нанесли дюжину попыток. На 84-й минуте Халид Шабанович открыл счет и принес «Анже» первую с середины сентября победу. Его команда все равно остается на самом дне, противник - пятый.

Протокол игры  
Анже1:0Лилль
(1:0) Шабанович Халид84'  
Бернардони ПольВалери ЯнУнтонджи Седрик  30'Гулам Фаузи 76' (Бамба Абдулайе ( 76') Эль-Мелали Фарид 71' (Шабанович Халид ( 71') Капель Пьеррик 54' (Эну Адриен ( 54') Менди БатистаБенталеб Набиль  43'Абделли Химад 76' (Бахойа Жан Маттео ( 76') Ньяне Ибраима 72' (Сима Абдалла ( 72') Четти Ильес
Запасные: Фофана ЯхьяКамара УсманТиуб СадаТаиби Ванисс
Шевалье ЛюкаВеа ТимотиФонте ЖозеРибейро АлександроГудмундссон Габриэль  90'Андре Бенжамин  22' 69' (Байо Мохамед ( 69') Гомеш Андре  88'Бамба Джонатан 69' (Виржинюс Алан ( 69') Гомес АнхельКабелла РемиДэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамКостиль БенуаМартен ЖонасБалеба КарлосЙоро ЛениSimon RametДиаките Бафоде
08 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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