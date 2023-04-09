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Чемпионат Франции. Лига 1

Нант - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

09 Апреля 2023 • 02:33 Комментировать
Нант
...
Монако
1 4.05 X 3.75 2 1.87
Через 14 ч. 39 мин.

В 30-м туре Лиги 1 «Нант» сыграет против «Монако». У хозяев давно нет побед, и зона вылета всё ближе. Прервать череду неудач сегодня будет сложно, так как противник идёт в группе лидеров и, кажется, отошел от мартовской черной серии, дважды подряд добыв победу. Также ждем появления на поле Александра Головина.

В 18:05 состоится трансляция на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Монако Нант
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НАНТ МОНАКО
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100.00 20.00 1.02
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09.04.23 в 14:00
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