Нант - Монако: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 30-м туре Лиги 1 «Нант» сыграет против «Монако». У хозяев давно нет побед, и зона вылета всё ближе. Прервать череду неудач сегодня будет сложно, так как противник идёт в группе лидеров и, кажется, отошел от мартовской черной серии, дважды подряд добыв победу. Также ждем появления на поле Александра Головина.

В 18:05 состоится трансляция на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.