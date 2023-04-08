Фабрегас рассказал, за что уважает Месси

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Сеск Фабрегас высказался о звездном аргентинском нападающем и своем друге Лионеле Месси.

«Месси очень популярен. Когда мы выходим где-то посидеть вместе, то просто не может двигаться. Его можно сравнить с Майклом Джорданом. При этом важно, что он не меняется по-человечески. Чем большего успеха Лео добивается, тем скромнее становится. За это уважаю его еще больше», - передает слова испанца Sky Sport Italia.

Месси стал чемпионом мира в конце прошлого года. В финале мундиаля, проходившего в Катаре, сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти).