Президента «Анже» арестовали

Мы уже сообщали о том, сколь плохо идут дела французского клуба «Анже», который проиграл три четверти проведенных в сезоне матчей. Но беда не приходит одна - во Франции арестован президент клуба Саид Шабан, которого, как сообщает телеканал TF1, подозревают в различных финансовых махинациях, в том числе через приобретения игроков.

Стоит заметить, что прошлое президента «Анже» также было беспокойным - так, в 2020 году его арестовали за сексуальное насилие.

Идущий на последнем месте в турнирной таблице французского чемпионата «Анже» сегодня примет дома в матче тридцатого тура одного из фаворитов - «Лилль».