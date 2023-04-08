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Роналду или Месси: Агуэро выбрал, кто круче

08 Апреля 2023 • 06:51 Комментировать

Экс-форвард «Манчестер Сити» и каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро провел сравнение между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Вы просто взгляните, как забивает Роналду. Большинство его голов либо со штрафных положений, либо на везении. У Лео же голы всегда из невероятных углов. Даже нет сомнений, что Месси лучше Криштиану. О чем здесь вообще говорить? Роналду – хороший игрок, но он не сможет никогда играть так, как Лео», - передает слова Агуэро Mundo Deportivo.

В настоящий момент Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Месси же играть за «ПСЖ». Его контракт с парижским грандом истекает в конце июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Серхио Агуэро
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