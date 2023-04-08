Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» - лидер Европы по количеству домашних побед в нынешнем сезоне

08 Апреля 2023 • 04:49 Комментировать
Ланс
2:1
Страсбург
окончен

Тридцатый тур французского чемпионата начался с матча между «Лансом» и «Страсбургом», в котором «Ланс» смог одержать победу со счетом 2:1. Это был пятнадцатый матч «Ланса» дома - и уже тринадцатая победа для клуба, который в 1998 году становился чемпионом Франции.

В этих пятнадцати матчах «Ланс» выиграл тринадцать раз, один раз сыграл вничью, и лишь один раз проиграл. Его баланс домашних матчей в этом сезоне - лучший среди команд из топ-5 европейских чемпионатов.

В следующем туре французского чемпионата «Ланс» сыграет в гостях с парижским «ПСЖ», это случится пятнадцатого апреля. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Страсбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
2
1
1.18 6.00 28.00
Видео
08.04.23 в 18:00
Анже Анже
Лилль Лилль
5.60 4.40 1.58
Видео
08.04.23 в 22:00
Ницца Ницца
ПСЖ ПСЖ
3.90 3.80 1.93
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
04:49 · Франция. Лига 1
«Ланс» - лидер Европы по количеству домашних побед в нынешнем сезоне
02:17 · Франция. Лига 1
Галтье прокомментировал слова Блана о нехватке мотивации у игроков «ПСЖ»
01:57 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» заинтересован в приглашении Зиеша
00:01 · Франция. Лига 1
«Ланс» почти настиг «ПСЖ», обыграв аутсайдера
07 Апреля
22:48 · Франция. Лига 1
Стало известно, какие позиции намерен усилить «ПСЖ» летом
22:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не планирует отпускать в аренду 17-летнюю восходящую звезду
22:14 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» уже связался с Беллингемом
21:37 · Франция. Лига 1
«Ницца» планирует продлить контракт Ремзи – в клубе довольны игроком
20:50 · Испания. Ла Лига
Месси впечатлён талантом Педри
20:43 · Франция. Лига 1
Алексис Санчес травмировал стопу и выбыл на три недели
20:12 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой
16:30 · Франция. Лига 1
Ротен: «Я разочарован последними двумя сезонами Месси в «ПСЖ»
15:55 · Франция. Лига 1
Галтье не стал раскрывать слова президента «ПСЖ» футболистам
15:51 · Франция. Лига 1
У Мбаппе возникли проблемы с бедром на тренировке
15:47 · Франция. Лига 1
Галтье отреагировал на критику «ПСЖ» со стороны Мбаппе
Все новости
Рекомендуем