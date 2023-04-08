«Ланс» - лидер Европы по количеству домашних побед в нынешнем сезоне

Тридцатый тур французского чемпионата начался с матча между «Лансом» и «Страсбургом», в котором «Ланс» смог одержать победу со счетом 2:1. Это был пятнадцатый матч «Ланса» дома - и уже тринадцатая победа для клуба, который в 1998 году становился чемпионом Франции.

В этих пятнадцати матчах «Ланс» выиграл тринадцать раз, один раз сыграл вничью, и лишь один раз проиграл. Его баланс домашних матчей в этом сезоне - лучший среди команд из топ-5 европейских чемпионатов.

В следующем туре французского чемпионата «Ланс» сыграет в гостях с парижским «ПСЖ», это случится пятнадцатого апреля.