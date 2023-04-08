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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» почти настиг «ПСЖ», обыграв аутсайдера

08 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Ланс
2:1
Страсбург
окончен

Новый тур Лиги 1 стартовал поединком «Ланс» - «Страсбург». Претендующие на титул хозяева уверенно вели игру, но в концовке рисковали потерять очки. Пшемыслав Франковски отличился уже на 11-й минуте, а в середине второго тайма удвоил перевес Факундо Медина. Кевин Гамейро в концовке забил гол престижа.

«Ланс» проигрывает лидирующему «ПСЖ» всего три очка, соперник - на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Ланс2:1Страсбург
(1:0) Франковски Пшемыслав11'  
(2:0) Медина Факундо65'  
  84'Гамейро Кевин (2:1)
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоСотока Флориан 67' (Айдара Массадио ( 67') Абдул-Самед Салис  45'Фофана СекоФранковски ПшемыславТомассон Адриен 77' (Да Коста Давид Перейра ( 77') Опенда Лои 77' (Дукуре Исмаэль ( 77'Перрен Люка 86') Фюльжени Анжело 67' (Клод-Морис Алексис ( 67')
Запасные: Онана ЖанМачадо ДейверЛаскари Реми ЛебоСаид УэслиПореба ЛукашЛека Жан-Луи
Селс МатцНьямси ЖерзиноДжику Александер  79'Дукуре Исмаэль 86' (Перрен Люка ( 86'  88') Гильберт ФредерикСоболь ЭдуардДиарра Хабиб 61' (Аолу Жан-Эде ( 61') Сиссоко Ибраима 61' (Прчич Саньин ( 61') Сансон Морган 87' (Мотиба Лебо ( 87') Беллегард Жан-Рикнер  23' 71' (Гамейро Кевин ( 71') Диалло Хабиб  90'  90'
Запасные: Делен ТомаСудзуки ЮитоДагба КолинРиссьер Робин
07 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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