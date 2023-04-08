«Ланс» почти настиг «ПСЖ», обыграв аутсайдера

Новый тур Лиги 1 стартовал поединком «Ланс» - «Страсбург». Претендующие на титул хозяева уверенно вели игру, но в концовке рисковали потерять очки. Пшемыслав Франковски отличился уже на 11-й минуте, а в середине второго тайма удвоил перевес Факундо Медина. Кевин Гамейро в концовке забил гол престижа.
«Ланс» проигрывает лидирующему «ПСЖ» всего три очка, соперник - на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Франковски Пшемыслав11'
|(2:0) Медина Факундо65'
|84'Гамейро Кевин (2:1)
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Сотока Флориан67' (Айдара Массадио (67') •Абдул-Самед Салис• 45'Фофана Секо•Франковски Пшемыслав•Томассон Адриен77' (Да Коста Давид Перейра (77') •Опенда Лои77' (Дукуре Исмаэль (77'•Перрен Люка86') •Фюльжени Анжело67' (Клод-Морис Алексис (67')
Селс Матц•Ньямси Жерзино•Джику Александер• 79'Дукуре Исмаэль86' (Перрен Люка (86') • 88'Гильберт Фредерик•Соболь Эдуард•Диарра Хабиб61' (Аолу Жан-Эде (61') •Сиссоко Ибраима61' (Прчич Саньин (61') •Сансон Морган87' (Мотиба Лебо (87') •Беллегард Жан-Рикнер 23'71' (Гамейро Кевин (71') •Диалло Хабиб 90' 90'
Запасные: Делен Тома•Судзуки Юито•Дагба Колин•Риссьер Робин
07 апреля. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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