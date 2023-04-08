«Ланс» почти настиг «ПСЖ», обыграв аутсайдера

Новый тур Лиги 1 стартовал поединком «Ланс» - «Страсбург». Претендующие на титул хозяева уверенно вели игру, но в концовке рисковали потерять очки. Пшемыслав Франковски отличился уже на 11-й минуте, а в середине второго тайма удвоил перевес Факундо Медина. Кевин Гамейро в концовке забил гол престижа.

«Ланс» проигрывает лидирующему «ПСЖ» всего три очка, соперник - на грани зоны вылета.