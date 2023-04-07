Алексис Санчес травмировал стопу и выбыл на три недели

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес пропустит как минимум три недели из-за проблем со стопой. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, боль в стопе чилийца начала тревожить ещё в матче чемпионата Франции, когда марсельцы гостили у «Реймса». Та игра состоялась 19 марта и завершилась победой «Марселя» (2:1).

Отметим, что Санчесу 34 года, в текущем сезоне он неплохо выступает за «Марсель», в составе которого забил 16 голов во всех официальных турнирах, а также отдал один ассист.

На данный момент «Марсель» борется с «Лансом» за вторую строчку в чемпионате Франции, у обоих клубов по 60 баллов. Отставание от первого места, на котором идёт «ПСЖ» - всего шесть очков. Впереди ещё девять туров.