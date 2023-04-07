Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Журналист: «Месси – ноль в «ПСЖ»

07 Апреля 2023 • 07:53 Комментировать

Журналист Даниэль Риоло высказался относительно будущего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, у которого истекает контракт с французским грандом.

«Если вы поклонник «ПСЖ», какие воспоминания оставил у вас Месси? Абсолютно ничего, это ноль. Что Лионель сделал для клуба? Забил несколько голов, на этом все. Он как призрак Каспер. До свидания, Месси, ты, конечно, один из лучших в мире, но пришло время прощаться», - передает слова журналиста RMC Sport.

Трудовое соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня нынешнего года. В текущем сезоне Лиги 1 аргентинский форвард провел 24 матча, записав на свой счет 13 забитых мячей и 13 результативных передач.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.04.23 в 22:00
Ланс Ланс
Страсбург Страсбург
1.50 4.30 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
08:19 · Франция. Лига 1
Месси и Неймара не включили в рекламный ролик «ПСЖ», посвящённый продаже билетов на следующий сезон
07:53 · Франция. Лига 1
Журналист: «Месси – ноль в «ПСЖ»
06 Апреля
23:43 · Франция. Кубок
«Тулуза» дожала «Анси» и пробилась в финал Кубка Франции
20:50 · Франция. Лига 1
Барбоза: «В «Монако» не случайно продлили контракт с Головиным»
18:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» скрыл ролик после резкой критики Мбаппе
16:45 · Франция. Лига 1
Месси разочаровал Ротена 1
16:27 · Франция. Лига 1
Часть команды «ПСЖ» недовольна работой Галтье – раскрыты подробности 1 слухи
15:37 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Не думаю, что Малком подходит на первые роли для «ПСЖ»
15:13 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет видеть в «Барселоне» Бернарду Силву и Месси
14:48 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» зовут Месси обратно
12:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Малком может заменить Месси в «ПСЖ»
10:43 · Франция. Лига 1
Источник: Между «ПСЖ» и Нагельсманном ничего нет
00:08 · Франция. Кубок
«Нант» помешал «Лиону» пробиться в финал Кубка Франции
05 Апреля
23:32 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры по новому контракту с восходящей звездой 1
22:02 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Барселоны» ответил на вопрос о возможном возвращении Месси
Все новости
Рекомендуем