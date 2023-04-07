Журналист: «Месси – ноль в «ПСЖ»

Журналист Даниэль Риоло высказался относительно будущего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, у которого истекает контракт с французским грандом.

«Если вы поклонник «ПСЖ», какие воспоминания оставил у вас Месси? Абсолютно ничего, это ноль. Что Лионель сделал для клуба? Забил несколько голов, на этом все. Он как призрак Каспер. До свидания, Месси, ты, конечно, один из лучших в мире, но пришло время прощаться», - передает слова журналиста RMC Sport.

Трудовое соглашение Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня нынешнего года. В текущем сезоне Лиги 1 аргентинский форвард провел 24 матча, записав на свой счет 13 забитых мячей и 13 результативных передач.