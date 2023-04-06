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Чемпионат Франции. Лига 1

Барбоза: «В «Монако» не случайно продлили контракт с Головиным»

06 Апреля 2023 • 20:50 Комментировать
Нант
...
Монако
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09.04 18:05

Футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о самом знаменитом российском игроке в Европе прямо сейчас – полузащитнике «Монако» Александре Головине. В текущем сезоне он продлил своё трудовое соглашение с монегасками до лета 2026 года и является одним из старожилов своего коллектива.

«Головин очень востребован, и неслучайно руководство «Монако» его продлило. Он подвержен травмам – да. Но все знают, что Александр представляет из себя как игрок», - заявил Барбоза Rusfootball, добавив, что на данный момент трансферную стоимость Головина очень трудно оценить.

Ранее Барбоза рассказал, почему в ближайшее время он видит Головина исключительно в «Монако».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Паулу Барбоза Александр Головин
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