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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» скрыл ролик после резкой критики Мбаппе

06 Апреля 2023 • 18:16 Комментировать

Килиан Мбаппе резко раскритиковал промо-ролик к сезону 2023/2024, в котором «ПСЖ» призывает фанатов продлить действие абонементов. «Это не Мбаппе Сен-Жермен», - сказал Килиан – ему не понравилось, что в ролике фигурирует только он.

«ПСЖ» скрыл видео на своём канале в YouTube – теперь посмотреть этот ролик могут только те люди, у которых есть прямая ссылка на него.  

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 34 матча. В них нападающий записал на свой счёт 31 гол и 8 результативных передач на партнёров.

Отметим, что слухи продолжают связывать Мбаппе с мадридским «Реалом».

Мбаппе сделал заявление и раскритиковал «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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