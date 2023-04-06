«ПСЖ» скрыл ролик после резкой критики Мбаппе

Килиан Мбаппе резко раскритиковал промо-ролик к сезону 2023/2024, в котором «ПСЖ» призывает фанатов продлить действие абонементов. «Это не Мбаппе Сен-Жермен», - сказал Килиан – ему не понравилось, что в ролике фигурирует только он.

«ПСЖ» скрыл видео на своём канале в YouTube – теперь посмотреть этот ролик могут только те люди, у которых есть прямая ссылка на него.

В сезоне 2022/2023 Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 34 матча. В них нападающий записал на свой счёт 31 гол и 8 результативных передач на партнёров.

Отметим, что слухи продолжают связывать Мбаппе с мадридским «Реалом».

Мбаппе сделал заявление и раскритиковал «ПСЖ»