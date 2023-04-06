Месси разочаровал Ротена

Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен продолжает критиковать звёздного форварда Лионеля Месси за его выступления во Франции.

«Месси оставил большой след в истории футбола, он один из величайших игроков. Но мы крайне разочарованы его вкладом за два сезона в «ПСЖ». Как только у него появляется пара выходных, он сразу летит в Барселону. Он так и не привык к Парижу и к тому, что представляет собой «ПСЖ», - сказал Ротен RMC Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Поговаривают, что летом аргентинец может вернуться в родную для себя «Барселону».

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