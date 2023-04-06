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Мбаппе сделал заявление и раскритиковал «ПСЖ»

06 Апреля 2023 • 15:36 Комментировать (1)

«ПСЖ» опубликовал промо-ролик к следующему сезону. В нём центральной фигурой является нападающий Килиан Мбаппе – только он произносит слова, и только его голы показываются в небольшой нарезке. Других звёзд парижан в ролике нет – там можно увидеть только нескольких молодых футболистов.

Мбаппе не оценил этот ролик и сделал заявление, в котором раскритиковал клуб за такой подход.

«Только что посмотрел ролик. Меня не проинформировали о содержании этого интервью. Оно выглядело как обычное интервью во время клубного маркетингового дня. Я не согласен с этим видео. Вот почему я так борюсь за индивидуальные медиаправа. «ПСЖ» - большой клуб и большая семья, но это точно не Килиан Сен-Жермен», - написал Мбаппе в социальных сетях.  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Апреля 2023 в 16:09
Зря он так.. Они ведь добра ему желают... Много добра... Сразу и не увезешь... А-ха-ха-ха...
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