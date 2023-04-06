Мбаппе сделал заявление и раскритиковал «ПСЖ»

«ПСЖ» опубликовал промо-ролик к следующему сезону. В нём центральной фигурой является нападающий Килиан Мбаппе – только он произносит слова, и только его голы показываются в небольшой нарезке. Других звёзд парижан в ролике нет – там можно увидеть только нескольких молодых футболистов.

Мбаппе не оценил этот ролик и сделал заявление, в котором раскритиковал клуб за такой подход.

«Только что посмотрел ролик. Меня не проинформировали о содержании этого интервью. Оно выглядело как обычное интервью во время клубного маркетингового дня. Я не согласен с этим видео. Вот почему я так борюсь за индивидуальные медиаправа. «ПСЖ» - большой клуб и большая семья, но это точно не Килиан Сен-Жермен», - написал Мбаппе в социальных сетях.