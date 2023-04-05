«Интер Майами», которым владеет возглавляемая Дэвидом Бекхэмом группа инвесторов, не отказался от планов по подписанию Лионеля Месси. Как сообщает The Independent в своём свежем материале, «Интер» готов предложить 35-летнему аргентинца долю в клубе. Впрочем, подписать звёздного форварда ближайшим летом представителю МЛС будет сложно. Дело в том, что Месси настроен ещё как минимум год выступать на высоком уровне в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. В последние дни в прессе появлялось много слухов о возможном возвращении аргентинца в «Барселону». Сообщалось, что переговоры должны стартовать на текущей неделе.

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