Месси и Роналду могут оказаться в одной лиге – вероятность растёт

Будущее Лионеля Месси остаётся главной темой в мире футбола прямо сейчас. В прессе появляется огромное количество слухов. Поговаривают, что уже ближайшим летом Месси и Криштиану Роналду могут снова оказаться в одной лиге. В настоящий момент 35-летний аргентинец рассматривает вариант с трансфером в «Аль-Хиляль».

Вероятность перехода звёздного Месси в саудовский клуб растёт, о чём рассказывает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. В настоящий момент вероятность такого трансфера оценивается как «50 на 50».

Ранее сообщалось, что зарплата Лионеля Месси в «Аль-Хиляле» может составить 400 миллионов евро в год.

Как известно, Криштиану Роналду уже четыре месяца играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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