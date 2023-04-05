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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Роналду могут оказаться в одной лиге – вероятность растёт

05 Апреля 2023 • 19:53 Комментировать (2)

Будущее Лионеля Месси остаётся главной темой в мире футбола прямо сейчас. В прессе появляется огромное количество слухов. Поговаривают, что уже ближайшим летом Месси и Криштиану Роналду могут снова оказаться в одной лиге. В настоящий момент 35-летний аргентинец рассматривает вариант с трансфером в «Аль-Хиляль».

Вероятность перехода звёздного Месси в саудовский клуб растёт, о чём рассказывает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. В настоящий момент вероятность такого трансфера оценивается как «50 на 50».

Ранее сообщалось, что зарплата Лионеля Месси в «Аль-Хиляле» может составить 400 миллионов евро в год.

Как известно, Криштиану Роналду уже четыре месяца играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

У Месси отреагировали на слухи об уходе звезды из «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Ando Loko
05 Апреля 2023 в 20:09
Ну дык у Месси в Европе лишь 2 варианта: ПСЖ и Барселона. Французам он больше мешает, а каталонцам будет... тоже мешать.
Alex1972
05 Апреля 2023 в 20:01
О-о-о!!... А я про что... Теперь Месси - точно нормальный парень.. А-ха-ха-ха... 😄..
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