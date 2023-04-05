Месси отказался от невероятного предложения из Саудовской Аравии

Лионель Месси отклонил невероятное предложение от клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, 35-летний аргентинец хочет продолжать выступать в Европе.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить Месси 400 миллионов евро за сезон.

Судя по всему, Месси либо останется в «ПСЖ», подписав новый контракт, либо вернётся в «Барселону». В прессу просачивалось много информации о том, что дни Лионеля в Париже сочтены, но в окружении игрока это не подтвердили.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Таким образом, менее чем через три месяца звёздный аргентинец может стать свободным агентом.

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