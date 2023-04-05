У Месси отреагировали на слухи об уходе звезды из «ПСЖ»

В прессе появляется огромное количество слухов об уходе Лионеля Месси из «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. На страницах Le Parisien появился комментарий, который приписывают окружению звёздного аргентинского футболиста.

«Странно видеть новости о том, что клуб хочет сократить зарплату Лео, либо о том, что клуб не хочет продлевать с ним контракт. Такие фейки не помогают ни Лео, ни его отношениям с клубом. Возможно, это как раз то, чего хотят добиться некоторые люди.

Мы не будем делать публичных заявлений. Ясно то, что Месси и клуб ведут переговоры, и что клуб хочет сохранить его, как недавно сказал тренер. Поэтому странно видеть ложь в прессе», - говорится в сообщении.

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