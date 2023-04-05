«ПСЖ» должен продать Неймара - это условие Мбаппе

«ПСЖ» должен расстаться с бразильским нападающим Неймаром в ближайшем будущем. Как сообщает Sports.fr, уход южноамериканца является одним из условий в новом контракте между Килианом Мбаппе и парижанами.

При этом во французском гранде опасаются, что Неймара будет не так легко продать из-за медицинской истории нападающего, у которого часто случаются травмы.

В данный момент бразилец находится в лазарете. Он не появится на поле до завершения нынешнего сезона.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Он был куплен у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.