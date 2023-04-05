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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: «Уход Месси из «ПСЖ» пойдёт на пользу всем»

05 Апреля 2023 • 12:28 Комментировать

Бывший футболист сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси и з парижского клуба.

«Уход Месси пойдет на пользу всем. Прощай и удачи, Лео. Я читал, что его хочет вернуть «Барселона». Он влюблен в этот город и летает туда почти на каждые выходные. Думаю, в «Барселоне» он будет выкладываться», - передает слова Жерома RMC Sport.

Месси – воспитанник академии «сине-гранатовых». За первую команду «Барселоны» нападающий выступал с 2005 по 2021 года. Последние два сезона 35-летний аргентинец провел в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен
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