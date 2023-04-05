Месси принял фантастическое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси решил переехать в чемпионат Саудовской Аравии. По информации, которой располагают журналисты Todofichajes, 35-летний аргентинский футболист принял головокружительное предложение «Аль-Хиляля». О своем решении игрок уже сообщил своему близкому окружению.

Напомним, что руководство «Аль-Хиляля» сделало официальное предложение семикратному обладателю «Золотого мяча». Клуб готов подписать с Месси контракт на три года, по условиям которого Лионель будет зарабатывать 400 миллионов евро за сезон.

Нападающий достанется «Аль-Хилялю» бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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