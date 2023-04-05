Европейский суперклуб выбирает между Зиданом, Моуринью и Конте

«ПСЖ» твердо решил не продлевать сотрудничество с главным тренером команды Кристофом Галтье. По сообщениям RMC Sport, приоритетным вариантом для парижского гранда является экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Помимо «Зизу», французский гранд рассматривает кандидатуры еще четырех специалистов. В шорт-листе «ПСЖ» находятся Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

«ПСЖ» в нынешнем сезоне провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала. В чемпионате Франции команда Галтье занимает первое место с отрывом в шесть баллов от ближайшего конкурента.