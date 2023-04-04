Ещё один источник утверждает, что Месси покинет «ПСЖ»

В прессе появляется всё больше информации о вероятной смене клубной прописки Лионелем Месси. Журналисты авторитетного Sky Sports тоже располагают информацией о том, что с высокой долей вероятности Месси покинет гранд Лиги 1 по завершению сезона в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится начать переговоры с Лионелем Месси в ближайшие дни. В переговорном процессе якобы будет принимать участие Хави – главный тренер «сине-гранатовых».

Как известно, Лионелю Месси пришлось уйти из «Барселоны» летом 2021 года. Тогда каталонцы не смогли предложить аргентинцу новый контракт из-за финансовых проблем.

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