Слухи о будущем Лионеля Месси продолжают появляться. На страницах RMC Sport сообщается о том, в «ПСЖ» решили избавиться от аргентинца. Если ситуация не изменится, Месси покинет клуб по завершению сезона 2022/2023.

В «ПСЖ» решили, что команде больше не нужна связка Месси – Мбаппе – Неймар в атаке. В клубе ставят под сомнение необходимость инвестиций в новый контракт для Месси. Кроме того, в Париже понимают, что уход аргентинца позволит разгрузить зарплатную ведомость, что немаловажно.

С другой стороны, продление контракта с «ПСЖ» больше не является приоритетом и для самого Месси. Летом он может снова стать футболистом «Барселоны», откуда он ушёл по завершению сезона 2020/2021.

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