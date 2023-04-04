Раскрыта важная информация о будущем Месси

Всё идёт к тому, что летом Лионель Месси сменит клубную прописку. Как сообщает AFP со ссылкой на близкий к клубу источник, вероятность продления контракта между Месси и «ПСЖ» невелика. Важно то, что гранд Лиги 1 уже не горит желанием сохранять Лео в своих рядах.

«Динамика полностью изменилась. «ПСЖ» меньше настаивает на продлении контракта», - сообщил источник. «Сделки нет, решения пока нет. Но уход игрока гораздо более вероятен».

Стоит сказать, что за последние недели фанаты «ПСЖ» уже несколько раз освистали Лионеля Месси на «Парк де Пренс».

Ходят слухи, что в летнее межсезонье Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны».

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