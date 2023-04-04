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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта важная информация о будущем Месси

04 Апреля 2023 • 18:18 Комментировать

Всё идёт к тому, что летом Лионель Месси сменит клубную прописку. Как сообщает AFP со ссылкой на близкий к клубу источник, вероятность продления контракта между Месси и «ПСЖ» невелика. Важно то, что гранд Лиги 1 уже не горит желанием сохранять Лео в своих рядах.

«Динамика полностью изменилась. «ПСЖ» меньше настаивает на продлении контракта», - сообщил источник. «Сделки нет, решения пока нет. Но уход игрока гораздо более вероятен».

Стоит сказать, что за последние недели фанаты «ПСЖ» уже несколько раз освистали Лионеля Месси на «Парк де Пренс».

Ходят слухи, что в летнее межсезонье Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны».

В «ПСЖ» недовольны Месси – названа причина

Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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