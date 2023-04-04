Всё идёт к тому, что Лионель Месси покинет «ПСЖ» по завершению сезона. В последнее время звёздный форвард сталкивается с критикой – его уже не раз освистывали фанаты с трибун «Парк де Пренс».

Судя по всему, в «ПСЖ» недовольны Месси. Как сообщает ESPN, в клубе сомневаются, что аргентинец всё ещё способен показывать свой лучший уровень в важных матчах Лиги чемпионов.

Стоит напомнить, что «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов дважды проиграл «Баварии» (0:1, 0:2). Лионель Месси серьёзного влияния на игру команды в этих матчах не оказывал.

Ближайшим летом Месси может вернуться в «Барселону», откуда он ушёл летом 2021 года.

Месси может вернуться в «Барселону» - переговоры начинаются

Месси раскритиковали за провальный матч