«ПСЖ» выдвинул ультиматум Галтье

В «ПСЖ» задумываются о досрочном увольнении Кристофа Галтье с поста главного тренера команды. Как сообщает Get French Football News, специалисту дали два поединка на исправление ситуации.

Если после матчей против «Ниццы» и «Ланса» чемпионство парижан окажется под угрозой, то Галтье отправят в отставку, не дожидаясь финиша сезона.

В последнем поединке парижский коллектив потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

После 29 туров чемпионата Франции подопечные Галтье занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.