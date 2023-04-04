Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выдвинул ультиматум Галтье

04 Апреля 2023 • 13:47 Комментировать

В «ПСЖ» задумываются о досрочном увольнении Кристофа Галтье с поста главного тренера команды. Как сообщает Get French Football News, специалисту дали два поединка на исправление ситуации.

Если после матчей против «Ниццы» и «Ланса» чемпионство парижан окажется под угрозой, то Галтье отправят в отставку, не дожидаясь финиша сезона.

В последнем поединке парижский коллектив потерпел домашнее поражение от «Лиона» со счетом 0:1.

После 29 туров чемпионата Франции подопечные Галтье занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
13:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выдвинул ультиматум Галтье
11:29 · Англия. Премьер-лига
Тавареш ещё не обсуждал своё будущее с «Арсеналом»
11:08 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» назвал условие транфера Коло-Муани в «ПСЖ»
09:11 · Франция. Лига 1
Пети: «Месси нужно поскорее убираться из «ПСЖ» 1
09:01 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отправит защитника в аренду
08:48 · Франция. Лига 1
Анри объснил, почему Месси более успешен в сборной Аргентины, чем в «ПСЖ»
08:12 · Франция. Лига 1
Толиссо высказался о сенсационной победе над «ПСЖ»
08:01 · Франция. Лига 1
Мбаппе получает грандиозный бонус в «ПСЖ»
04:22 · Франция. Лига 1
Тальяфико: «Месси делает всё возможное для успеха с «ПСЖ»
03:47 · Франция. Лига 1
Тальяфико: «Конечно, фанаты «ПСЖ» освистывают Месси, это естественно»
03 Апреля
12:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ведёт переговоры со спонсорами для финансирования трансфера Месси 1
12:07 · Франция. Лига 1
Галтье заступился за Месси перед фанатами «ПСЖ»
10:25 · Франция. Лига 1
Агент: «Головин в очередной раз доказал, что он - один из лидеров «Монако»
10:18 · Франция. Лига 1
Игрок «ПСЖ»: «Мы не уважаем клуб, не отдаёмся полностью на поле» 1
08:37 · Франция. Лига 1
Спонсор «Монако» предложил необычную инициативу
Все новости
Рекомендуем