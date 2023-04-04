«ПСЖ» оскорбил Месси новым контрактом - раскрыты условия

Стало известно, на каких условиях руководство «ПСЖ» хочет продлить контракт с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси. По информации Lequipe, парижане предложили игроку трудовое соглашение с сокращением оклада на 75%. Форварда категорически не устроили такие финансовые условия, он намерен сменить команду летом.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Лионеля называется каталонская «Барселона», воспитанником которой он является.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, его действующий контракт истекает через несколько месяцев. В этом сезоне аргентинец провел 33 матча за парижан, в которых забил 18 голов и отдал 17 ассистов.