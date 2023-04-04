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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» оскорбил Месси новым контрактом - раскрыты условия

04 Апреля 2023 • 10:35 Комментировать (4)

Стало известно, на каких условиях руководство «ПСЖ» хочет продлить контракт с 35-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси. По информации Lequipe, парижане предложили игроку трудовое соглашение с сокращением оклада на 75%. Форварда категорически не устроили такие финансовые условия, он намерен сменить команду летом.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Лионеля называется каталонская «Барселона», воспитанником которой он является.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, его действующий контракт истекает через несколько месяцев. В этом сезоне аргентинец провел 33 матча за парижан, в которых забил 18 голов и отдал 17 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (4)
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CELTIC FROST
04 Апреля 2023 в 12:25
Вот это плин. оскорбленЯние) вместо 50 лямов в год (или сколько там) - аж меньше 40) Бедолага, побираться придется. Ничего, что на 2 года старше стал. Заунижали. Я фигею с этого мира и с таких новостей.
Alex1972
04 Апреля 2023 в 12:10
Бред... Продлят с повышением оклада... Хе..
ингерман
04 Апреля 2023 в 11:23
ай..
... а колпак с бубенчиком,
а колпак с бубенчикам,
а колпак с бубенчиком...
ну.. каму он нужэн.. (с)
шмеци тибе осталось одно - пакрасиць бораду
краски тибе падариць твой месный фапер.. )))
А-ха-ха-ха! )))
Misha_diablo_football
04 Апреля 2023 в 10:48
Не зря говорили что деньги портят людей, ох что делают деньги с людьми...
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