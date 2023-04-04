Пети: «Месси нужно поскорее убираться из «ПСЖ»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети осудил болельщиков «ПСЖ» за свист в адрес нападающего команды Лионеля Месси.

«Проблема «ПСЖ» заключается не в Месси или Неймаре. Клуб не понимает, что приглашая звездных игроков, им нужно создать комфортные условия. Тогда все получится. Это видно на примере сборной Аргентины. Они были командой воинов и выиграли чемпионат мира. В «Барселоне» тоже все играли на Лео.

В «ПСЖ» все иначе. Свист с трибун в сторону Месси – это неуважение к футболу. Советую Лео поскорее убираться оттуда», - передает слова Пети портал Goal.com.

Контракт Месси с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона.