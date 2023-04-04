«ПСЖ» отправит защитника в аренду

«ПСЖ» планирует отправить в аренду перспективного защитника Эль-Шадая Битшиабу, об этом сообщает Foot Mercato. В столичном клубе считают, что 17-летний футболист должен получать стабильную игровую практику, чтобы в дальнейшем попасть в состав команды.

Источник отмечает, что потенциальный трансфер Милана Шкриньяра, а также восстановление Преснеля Кимпембе сделают невозможным попадание юного защитника в стартовый состав парижского гранда.

В нынешнем сезоне Битшиабу принял участие в восьми матчах чемпионата Франции, а также дебютировал в Лиге чемпионов во встрече с мюнхенской «Баварией».