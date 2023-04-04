Зидан может выгнать суперзвезду из «ПСЖ»

Боссы «ПСЖ» хотят пригласить на пост главного тренера команды бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Журналистам Mundo Deportivo стали известны некоторые детали потенциального назначения французского специалиста.

В случае, если стороны договорятся, ряды клуба могут покинуть многие футболисты. Стоит отметить, что в их число попадет звездный бразильский нападающий Неймар. При этом сам южноамериканец ранее заявлял о намерении полностью отработать свой контракт. Его соглашение рассчитано до середины 2025 года.

В настоящий момент пост главного тренера парижского коллектива занимает Кристоф Галтье.

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