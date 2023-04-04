Анри объснил, почему Месси более успешен в сборной Аргентины, чем в «ПСЖ»

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри объяснил, почему форвард Лионель Месси успешнее выступает за сборную Аргентины, чем за «ПСЖ».

«Тяжело руководить оркестром с тремя дирижерами. В сборной Аргентины Месси – босс. Только посмотрите, как к нему относятся игроки национальной команды. Они готовы умереть за него. Когда Лионель чувствует это, то его не удержать. В «ПСЖ» все иначе», - цитирует Тьерри газета Marca.

Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира – 2022. В финале «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Лионель был признан лучшим игроком мундиаля.