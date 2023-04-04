Толиссо высказался о сенсационной победе над «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо высказался касательно победы над «ПСЖ» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции. «Ткачи» выиграли на «Парк де Пренс» со счетом 1:0.

«Команда может гордиться тем, что сделала позавчера. «Лион» провел отличный поединок и сделал все правильно. Мы играли как команда, отлично защищались. Все футболисты команды были сконцентрированы с первой и до последней минуты. Благодаря этой победе мы обрели дополнительную уверенность перед встречей с «Нантом», - цитирует Толиссо пресс-служба клуба.

После победы над парижанами «Лион» набрал 44 балла и занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1.