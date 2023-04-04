Мбаппе получает грандиозный бонус в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получает солидный бонус от руководства клуба за лояльность. Об этом информируют журналисты Lequipe.

Как стало известно источнику, каждый сезон парижский гранд выплачивает 24-летнему звездному бомбардиру надбавку в размере 60 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе может уйти из «ПСЖ» и продолжить карьеру в мадридском «Реале». Нападающий имеет право свободно покинуть парижан, если не активирует опцию пролонгации сотрудничества по завершении этого сезона.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий забил 19 голов и сделал три результативные передачи в 25 матчах.

Мбаппе выбрал себе новый клуб