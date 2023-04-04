Судьба Месси в «ПСЖ» почти решена

Продолжает поступать информация относительно дальнейшего будущего нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ». Как сообщает Lequipe, 35-летний футболист, скорее всего, покинет парижский гранд по завершении нынешнего сезона. Это связано с нежеланием игрока идти на финансовые уступки клубу.

Стороны вели продолжительные переговоры, но так и не смогли договориться о заработной плате. «ПСЖ» готов оставить Месси только в том случае, если он согласится на уменьшение оклада.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Лионеля называются «Барселона» и «Интер Майами». Его контракт истекает в конце июня 2023 года.

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