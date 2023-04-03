Месси раскритиковали за провальный матч

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» (0:1) на своём поле в календарном матче французской Лиги 1. Звёздный нападающий Лионель Месси выступил откровенно слабо, поэтому столкнулся с критикой. Многие издания и порталы поставили 35-летнему аргентинцу низкие оценки, отмечая его слабое влияние на игру.

Так, например, Goal в своём материале по матчу «ПСЖ» - «Лион» в числе прочего пишет следующее: «По мере приближения конца матча страстные ультрас «ПСЖ» высмеивали Месси всякий раз, когда он касался мяча. Возможно, его уход из клуба сейчас отвечает интересам всех сторон».

Также в материале Goal отмечается, что в ситуации с критикой Месси выигрывает «Барселона», которая хочет вернуть форварда.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Раскрыто ключевое условие возвращения Месси в «Барселону»