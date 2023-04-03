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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси раскритиковали за провальный матч

03 Апреля 2023 • 12:40 Комментировать (3)

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» (0:1) на своём поле в календарном матче французской Лиги 1. Звёздный нападающий Лионель Месси выступил откровенно слабо, поэтому столкнулся с критикой. Многие издания и порталы поставили 35-летнему аргентинцу низкие оценки, отмечая его слабое влияние на игру.

Так, например, Goal в своём материале по матчу «ПСЖ» - «Лион» в числе прочего пишет следующее: «По мере приближения конца матча страстные ультрас «ПСЖ» высмеивали Месси всякий раз, когда он касался мяча. Возможно, его уход из клуба сейчас отвечает интересам всех сторон».

Также в материале Goal отмечается, что в ситуации с критикой Месси выигрывает «Барселона», которая хочет вернуть форварда.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Раскрыто ключевое условие возвращения Месси в «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Marcho_1972
03 Апреля 2023 в 13:24
В последнее время Месси двигается по полю как ленивец! Мне кажется от него уже толку никакой и ему пора уже на пенсию! Тем более Барселона в данный момент хорошо играет и прогрессирует с каждым матчем. С приходом Месси атмосфера в раздевалке испортится на 85%, это моя идея
venge
03 Апреля 2023 в 13:05
Ничего страшного, ему всё равно выдадут очередной ЗМ.
ингерман
03 Апреля 2023 в 12:50
ай шмеци давай ужо вазвращайси к сваиму карыту.. А-ха-ха-ха! )))
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