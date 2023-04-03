Галтье заступился за Месси перед фанатами «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поведение болельщиков во время вчерашнего домашнего матча чемпионата Франции против «Лиона». Фанаты на «Стад де Франс» освистали звездного нападающего Лионеля Месси.

«Свист в сторону Лионеля? Это показалось мне очень грубым. Месси работает на команду, он помогает «ПСЖ». В этом матче он был невидимкой? Не соглашусь с этим мнением», - передает слова специалиста RMC Sport.

Матч завершился минимальным поражением «ПСЖ» со счетом 0:1.

В текущем сезоне чемпионата Франции 35-летний нападающий провел 24 поединка, в которых забил 13 мячей и сделал 13 ассистов.