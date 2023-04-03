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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Головин в очередной раз доказал, что он - один из лидеров «Монако»

03 Апреля 2023 • 10:25 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил выступление своего клиента во вчерашнем поединке 29-го тура Лиги 1 против «Страсбурга». Монегаски выиграли со счетом 4:3.

«Саша в очередной раз доказал, что он - один из лидеров «Монако». Взял в непростой период в матче игру на себя и отдал классную голевую передачу», - приводит слова Клюева издание «Спорт-Экспресс».

«Монако» набрал 57 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Головин сыграл 27 матчей в Лиге 1. На счету россиянина шесть забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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