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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «ПСЖ»: «Мы не уважаем клуб, не отдаёмся полностью на поле»

03 Апреля 2023 • 10:18 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» Данилу Перейра пообщался с журналистами после домашнего матча против «Лиона» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:1.

«Мы не уважаем клуб, не отдаемся полностью на поле. Если продолжим в том же духе, то будет очень тяжело добиться чемпионства. Сейчас команда переживает непростой период. Отрыв не такой и большой – всего шесть очков. Мы должны многое изменить, но не мне об этом говорить», - передает слова португальца инсайдер Адриен Гренье в социальных сетях.

После 29 туров «ПСЖ» с 66 баллами занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Данилу Перейра
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