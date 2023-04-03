Игрок «ПСЖ»: «Мы не уважаем клуб, не отдаёмся полностью на поле»

Хавбек «ПСЖ» Данилу Перейра пообщался с журналистами после домашнего матча против «Лиона» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:1.

«Мы не уважаем клуб, не отдаемся полностью на поле. Если продолжим в том же духе, то будет очень тяжело добиться чемпионства. Сейчас команда переживает непростой период. Отрыв не такой и большой – всего шесть очков. Мы должны многое изменить, но не мне об этом говорить», - передает слова португальца инсайдер Адриен Гренье в социальных сетях.

После 29 туров «ПСЖ» с 66 баллами занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.