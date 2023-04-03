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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин прокомментировал победу «Монако»

03 Апреля 2023 • 07:55 Комментировать

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Страсбургом» (4:3) в матче 29-го тура чемпионата Франции. В прошедшей встрече российский футболист отметился голевой передачей.

«Мы хорошо поговорили в перерыве матча и вернулись на поле с лучшим настроем. Начали играть более агрессивно. Тренер подсказал нам, как улучшить игру. Мы коллективно добились успеха и хотим это делать от матча к матчу», - передает слова российского футболиста Monaco-tribune.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 38 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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