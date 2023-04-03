Месси продлил неудачную серию без голов

В рамках 29-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на своем поле принимал «Лион» и потерпел сенсационное поражение со счетом 0:1. Нападающий парижан Лионель Месси не смог отметиться голом уже в четвертом матче подряд.

Ранее 35-летний аргентинский форвард не забивал «Баварии» в Лиге чемпионов, а также «Бресту» и «Ренну». Подобную неудачную серию Лионель показывает впервые с сентября прошлого года.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 33 поединках за парижский коллектив. Нападающий отметился 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Трудовое соглашение Лео с «ПСЖ» рассчитано до завершения сезона-2022/2023.