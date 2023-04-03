Месси отказался понижать зарплату в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси непреклонен в переговорах с руководством «ПСЖ» по новому трудовому соглашению. Как сообщает портал Goal.com, 35-летний футболист отказывается понижать свою заработную плату.

При этом парижскому гранду нужно уменьшит платежную ведомость почти на 30 процентов, чтобы иметь возможность платить Месси нынешний оклад и дальше. В связи с этим будущее Лео в столице Франции под большим вопросом.

Срок действующего контракта аргентинца с клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущей кампании он провел 32 поединка, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.