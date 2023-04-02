«Лилль» дожал «Лорьян» и набрал три очка

Воскресную программу 29-го тура чемпионата Франции открывал матч между «Лиллем» и «Лорьяном». Хозяева достаточно быстро открыли счёт – гол забил Реми Кабелла. Гости смогли отыграться ближе к заключительному отрезку встречи за счёт гола Ибраима Коне, однако вскоре они остались в меньшинстве, что и предопределило концовку.

«Лилль» давил и всё-таки дожал «Лорьян» в численном большинстве. Автором дубля стал Эдон Жегрова. Итоговый результат – 3:1.

«Лилль» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 (52 набранных очка), а «Лорьян» - девятое (44 набранных очка).