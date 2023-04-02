Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» дожал «Лорьян» и набрал три очка

02 Апреля 2023 • 16:10 Комментировать
Лилль
3:1
Лорьян
окончен

Воскресную программу 29-го тура чемпионата Франции открывал матч между «Лиллем» и «Лорьяном». Хозяева достаточно быстро открыли счёт – гол забил Реми Кабелла. Гости смогли отыграться ближе к заключительному отрезку встречи за счёт гола Ибраима Коне, однако вскоре они остались в меньшинстве, что и предопределило концовку.

«Лилль» давил и всё-таки дожал «Лорьян» в численном большинстве. Автором дубля стал Эдон Жегрова. Итоговый результат – 3:1.

«Лилль» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 (52 набранных очка), а «Лорьян» - девятое (44 набранных очка).  

Протокол игры  
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лорьян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лилль Лилль
Лорьян Лорьян
3
1
1.42 5.00 7.20
Видео
92 мин
Клермон Клермон
Аяччо Аяччо
1
1
2.18 3.20 3.70
Видео
92 мин
Анже Анже
Ницца Ницца
1
1
5.40 3.75 1.70
Видео
92 мин
Брест Брест
Тулуза Тулуза
3
1
2.95 3.45 2.42
Видео
92 мин
Нант Нант
Реймс Реймс
0
3
2.70 3.40 2.70
Видео
02.04.23 в 18:05
Монако Монако
Страсбург Страсбург
1.44 4.90 7.00
Видео
02.04.23 в 21:45
ПСЖ ПСЖ
Лион Лион
1.50 5.00 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
17:35 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Страсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:33 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в старте против «Страсбурга» - он пропускал игры сборной России из-за травмы
16:50 · Италия. Серия А
Рабио задали вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ»
16:22 · Нидерланды. Эредивизие
Хави Симонс прокомментировал возможность возвращения в «ПСЖ»
16:10 · Франция. Лига 1
«Лилль» дожал «Лорьян» и набрал три очка
12:51 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт предложения «Барселоны»
08:52 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба хотят подписать де Хеа
08:23 · Франция. Лига 1
Головин - в заявке «Монако» на матч со «Страсбургом»
07:26 · Италия. Серия А
Раскрыта возможная зарплата Осимхена в «ПСЖ»
07:20 · Испания. Ла Лига
Пике отреагировал на новости о возвращении Месси в «Барселону»
01 Апреля
23:55 · Франция. Лига 1
«Ланс» переиграл конкурентов из «Ренна»
19:56 · Франция. Лига 1
«Осер» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Труа»
14:05 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе - капитан сборной? Хорошо, но у нас останется Маркиньос»
13:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Месси в «Барселоне» 3
12:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов на любые траты, чтобы сохранить Месси 2
Все новости
Рекомендуем