«Лилль» дожал «Лорьян» и набрал три очка

Воскресную программу 29-го тура чемпионата Франции открывал матч между «Лиллем» и «Лорьяном». Хозяева достаточно быстро открыли счёт – гол забил Реми Кабелла. Гости смогли отыграться ближе к заключительному отрезку встречи за счёт гола Ибраима Коне, однако вскоре они остались в меньшинстве, что и предопределило концовку.
«Лилль» давил и всё-таки дожал «Лорьян» в численном большинстве. Автором дубля стал Эдон Жегрова. Итоговый результат – 3:1.
«Лилль» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1 (52 набранных очка), а «Лорьян» - девятое (44 набранных очка).
Протокол игры
|(1:0) Кабелла Реми13'
|77'Коне Ибраима (1:1)
|(2:1) Жегрова Эдон89'
|(3:1) Жегрова Эдон90'
Шевалье Люка•Веа Тимоти 51' 82' (Жегрова Эдон ( 82' ) •Фонте Жозе•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль•Андре Бенжамин 85' •Гомес Анхель 46' •Уна Адам 30' (Байо Мохамед ( 30' ) •Кабелла Реми 75' (Диаките Бафоде ( 75' ) •Бамба Джонатан•Дэвид Джонатан
Манноне Вито•Ле Бри Тео•Меите Бамо 54' •Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран 45' 79' •Февр Ромен 74' (Диарра Стефан ( 74' ) •Понсо Жульен 67' (Аушиш Адиль ( 67' ) •Макенго Жан-Виктор•Катлайн Йоанн 74' (Коне Ибраима ( 74' ) •Бамба Дьенг 84' (Йонгва Дарлин ( 84' )
Сегодня. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа ".
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