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Чемпионат Франции. Лига 1

Инсайдер сообщил, где будет играть Месси

02 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать

Звездный форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси близок к переезду в другой чемпионат. Об этом рассказал экс-голкипер сборной США Шип Мессинг.

«Трансфер Месси в МЛС случится. Это скоро произойдет», - поведал Мессинг в эфире шоу MLS 360.

Ранее в СМИ сообщалось, что все представители МЛС готовы разделить заработную плату Месси между собой, если аргентинец решит продолжить карьеру в США.

Срок действующего трудового соглашения Лионеля с парижским грандом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Стороны обсуждают продление сотрудничества, однако не могут согласовать финансовые детали.

Известно, почему «ПСЖ» не может договориться с Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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