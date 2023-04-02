Головин - в заявке «Монако» на матч со «Страсбургом»

В рамках очередного тура чемпионата Франции по футболу «Монако» встретится со «Страсбургом». Как сообщает пресс-служба монегасков, российский полузащитник Александр Головин включен в заявочный лист команды на предстоящую встречу.

Напомним, что Головин недавно получил повреждение, из-за которого не поехал в расположение сборной России на мартовский тренировочный сбор.

В нынешнем сезоне Александр провел 26 матчей за «Монако», в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Матч между монегасками и «Страсбургом» состоится в воскресенье, 2 апреля.