«Ланс» переиграл конкурентов из «Ренна»

«Ренн» с «Лансом» играли в 29-м туре Лиги 1 за право разжиться важными очками и насолить конкуренту. Расклад сил на поле получился более-менее равным, а удача улыбнулась гостям, которые провели голевую атаку на 31-й минуте. Адриен Томассон доставил мяч почти к ленточке, и Лои Опенда головой замкнул кросс - 1:0.

«Ланс» подвинул «Марсель» со второй строчки и проигрывает «ПСЖ» шесть очков. «Ренн» остался пятым.