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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» переиграл конкурентов из «Ренна»

01 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Ренн
0:1
Ланс
окончен

«Ренн» с «Лансом» играли в 29-м туре Лиги 1 за право разжиться важными очками и насолить конкуренту. Расклад сил на поле получился более-менее равным, а удача улыбнулась гостям, которые провели голевую атаку на 31-й минуте. Адриен Томассон доставил мяч почти к ленточке, и Лои Опенда головой замкнул кросс - 1:0.

«Ланс» подвинул «Марсель» со второй строчки и проигрывает «ПСЖ» шесть очков. «Ренн» остался пятым.

Протокол игры  
Ренн0:1Ланс
  31'Опенда Лои (0:1)
Манданда СтивОмари ВармедВу Кристофер 56' (Гуйри Амин ( 56') Теате АртурТраоре Амари 83' (Спенс Джед ( 83') Мелинг БиргерУгочукву Лесли 74' (Докю Жереми ( 74') Буриго Бенжамен  82'Дуэ Дезире  27' 56' (Майер Ловро ( 56') Токо-Экамби Карл 56' (Сантамария Батист ( 56') Мюинга Арно
Запасные: Тэт ФлавьенАлемдар ДоганБелосьян ЖенуэльРодон Джо
Самба БрисГради ЖонатанДансо Кевин  45'Медина Факундо 90' (Айдара Массадио ( 90') Сотока ФлорианАбдул-Самед СалисФофана СекоФранковски Пшемыслав 81' (Саид Уэсли ( 81') Томассон Адриен  61' 73' (Клод-Морис Алексис ( 73') Опенда Лои 81' (Мачадо Дейвер ( 81') Фюльжени Анжело 73' (Да Коста Давид Перейра ( 73')
Запасные: Боура ИсмаэльОнана ЖанПореба ЛукашЛека Жан-Луи
01 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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