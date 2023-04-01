«Ланс» переиграл конкурентов из «Ренна»

«Ренн» с «Лансом» играли в 29-м туре Лиги 1 за право разжиться важными очками и насолить конкуренту. Расклад сил на поле получился более-менее равным, а удача улыбнулась гостям, которые провели голевую атаку на 31-й минуте. Адриен Томассон доставил мяч почти к ленточке, и Лои Опенда головой замкнул кросс - 1:0.
«Ланс» подвинул «Марсель» со второй строчки и проигрывает «ПСЖ» шесть очков. «Ренн» остался пятым.
Протокол игры
|31'Опенда Лои (0:1)
Манданда Стив•Омари Вармед•Ву Кристофер56' (Гуйри Амин (56') •Теате Артур•Траоре Амари83' (Спенс Джед (83') •Мелинг Биргер•Угочукву Лесли74' (Докю Жереми (74') •Буриго Бенжамен• 82'Дуэ Дезире 27'56' (Майер Ловро (56') •Токо-Экамби Карл56' (Сантамария Батист (56') •Мюинга Арно
Запасные: Тэт Флавьен•Алемдар Доган•Белосьян Женуэль•Родон Джо
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин• 45'Медина Факундо90' (Айдара Массадио (90') •Сотока Флориан•Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Франковски Пшемыслав81' (Саид Уэсли (81') •Томассон Адриен 61'73' (Клод-Морис Алексис (73') •Опенда Лои81' (Мачадо Дейвер (81') •Фюльжени Анжело73' (Да Коста Давид Перейра (73')
Запасные: Боура Исмаэль•Онана Жан•Пореба Лукаш•Лека Жан-Луи
01 апреля. Стадион "Роазон Парк".
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