«Осер» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Труа»

В субботу за важные очки в битве за спасение соперничали «Осер» и «Труа». Хозяева сыграли вторым номером, но при этом были острее впереди и в итоге победили. Супермоментов практически не было, и гол Мбайе Ньянга на 73-й минуте стал исключением из правил.
Виктория со счетом 1:0 позволила «Осеру» на два очка отдалиться от зоны вылета, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ньянг М'Байе73'
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман90' (М'Чангама Юссуф (90') •Зедатка Аким•Менса Гидеон27' (Жанвье Жульян (27') •Эн Готье66' (Ньянг М'Байе (66') •Массенжо Хан-Ноа•Туре Бирама•Дембеле Сирики46' (Да Кошта Нуну (46') •Аблин Маттис46' (Перрен Гаэтан (46')
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Рами Адиль•Сальмье Йоанн•Бальде Тьерно82' (Бруус Андреас (82') •Яде Папа Ндиага•Лопеш Рони•Куаме Роминигуе•Агум Люсьен81' (Шавалерин Ксавье (81') •Одоберт Уилсон82' (Тибиди Алексис (82') •Рипар Рено36' (Бальде Мама (36')
Запасные: Зукру Танги•Коон Руди•Угбо Ике•Лис Матеуш•Палаверса Анте
01 апреля. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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