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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Труа»

01 Апреля 2023 • 19:56 Комментировать
Осер
1:0
Труа
окончен

В субботу за важные очки в битве за спасение соперничали «Осер» и «Труа». Хозяева сыграли вторым номером, но при этом были острее впереди и в итоге победили. Супермоментов практически не было, и гол Мбайе Ньянга на 73-й минуте стал исключением из правил.

Виктория со счетом 1:0 позволила «Осеру» на два очка отдалиться от зоны вылета, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Осер1:0Труа
(1:0) Ньянг М'Байе73'  
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре Сулейман 90' (М'Чангама Юссуф ( 90') Зедатка АкимМенса Гидеон 27' (Жанвье Жульян ( 27') Эн Готье 66' (Ньянг М'Байе ( 66') Массенжо Хан-НоаТуре БирамаДембеле Сирики 46' (Да Кошта Нуну ( 46') Аблин Маттис 46' (Перрен Гаэтан ( 46')
Запасные: Леон ДонованРуис-Атиль КайсСахи ХамзаСинайоко ЛассинОтре Матиас
Галлон ГотьеПалмер-Браун ЭрикРами АдильСальмье ЙоаннБальде Тьерно 82' (Бруус Андреас ( 82') Яде Папа НдиагаЛопеш РониКуаме РоминигуеАгум Люсьен 81' (Шавалерин Ксавье ( 81') Одоберт Уилсон 82' (Тибиди Алексис ( 82') Рипар Рено 36' (Бальде Мама ( 36')
Запасные: Зукру ТангиКоон РудиУгбо ИкеЛис МатеушПалаверса Анте
01 апреля. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

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