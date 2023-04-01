«Осер» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Труа»

В субботу за важные очки в битве за спасение соперничали «Осер» и «Труа». Хозяева сыграли вторым номером, но при этом были острее впереди и в итоге победили. Супермоментов практически не было, и гол Мбайе Ньянга на 73-й минуте стал исключением из правил.

Виктория со счетом 1:0 позволила «Осеру» на два очка отдалиться от зоны вылета, соперник - третий с конца.